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В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены первые в 2025 году партии гороха в Китай

В период с 13 по 17 января специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии гороха, выращенного на территории Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка первых в 2025 году экспортных партий гороха, предназначенного на пищевые цели, производилась в контейнеры в фасованном виде (в биг-бегах), общий вес которых составил 1 612 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Общество
kuzbassnews.ru
29/01/2025
Общество
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