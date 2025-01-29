В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены первые в 2025 году партии гороха в Китай

В период с 13 по 17 января специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии гороха, выращенного на территории Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка первых в 2025 году экспортных партий гороха, предназначенного на пищевые цели, производилась в контейнеры в фасованном виде (в биг-бегах), общий вес которых составил 1 612 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».