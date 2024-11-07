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В Кузбассе подвели итоги регионального фестиваля-конкурса народных хоров «Поющий край»

Во Дворце культуры города Салаира Гурьевского округа состоялся Гала-концерт с участием победителей фестиваля-конкурса. Зрителей ждала насыщенная и яркая программа.
За звание лучшего коллектива боролись более 110 детских, профессиональных, учебных, любительских, ветеранских хоров и ансамблей. В хоровом празднике приняли участие более 3 тысяч исполнителей. Отборочные туры, прошедшие в шести муниципалитетах Кузбасса собрали более 6 тысяч зрителей. Детский фольклорный ансамбль «Сударушка» Тяжинской детской школы искусств № 31 был отмечен дипломом лауреата первой степени.
Фото: Центр народного творчества Кузбасса

Культура
Гурьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/11/2024
Культура
Гурьевск
Тяжин
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