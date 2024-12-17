В Кузбассе преподаватель техникума осуждён за совершение нескольких фактов мошенничества

Мужчина, являясь мастером производственного обучения по вождению, получил от четырёх мариинцев деньги за платную учёбу по профессиям «водитель внедорожных мототранспортных средств» и «тракторист-машинист». Убедив их в зачислении в списки обучающихся, позже допустил до экзамена и выдал не соответствующие установленным требованиям документы об успешном прохождении обучения…

Рассмотрев уголовное дело, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в первой половине 2021 года к преподавателю местного политехнического техникума обращались четверо мариинцев, желающие пройти обучение профессиям «водитель внедорожных транспортных средств» и «тракторист-машинист». На тот момент у преподавателя было несколько чистых бланков свидетельств о прохождении обучения с оттисками печати и подписями руководителя образовательного учреждения, которые он ранее обнаружил в ящике своего рабочего стола. В связи с возникшими финансовыми проблемами он решил деньги, передаваемые ему кандидатами на обучение, присвоить себе. Мариинцам, которые передавали ему от 14 до 57 тысяч рублей и необходимый пакет документов, он говорил, что посещать занятия не нужно – необходимо лишь в определённый день сдать экзамен на знание теоретической части.

После этого под видом законности своих действий преподаватель допускал до сдачи экзамена оплативших ему «обучение» мариинцев путём выдачи им заполненных свидетельств о прохождении обучения, ранее найденных в ящике стола. На основании этих документов мариинцы, убеждённые в законном прохождении обучения, сдавали экзамены в Мариинской инспекции Гостехнадзора Кузбасса, в результате чего получали водительские удостоверения, дающие право на управление самоходными машинами.

В дальнейшем после обнаружения незаконно выданных свидетельств о прохождении обучения решениями суда эти свидетельства были признаны недействительными, а действия права на управление самоходными машинами мариинцев было прекращено.

Таким образом, преподаватель политехнического техникума четырежды с использованием своего служебного положения совершил мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшим.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, не соглашаясь лишь с размером причинённого ущерба. Утверждал, что получал от потерпевших гораздо меньшие суммы, чем ему предъявлено. Раскаявшись в содеянном, он вернул потерпевшим все переданные ранее ему деньги в сумме, с которой он согласен.

Тем не менее, утверждения подсудимого относительно размера полученных от потерпевших сумм денег не подтвердились в результате рассмотрения дела.

В итоге за совершённые преступления суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком два года.

Одновременно с этим с осуждённого в доход федерального бюджета постановлено взыскать процессуальные издержки в размере около 50 тысяч рублей, связанные с расходами по оплате вознаграждения адвоката.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд