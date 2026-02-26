Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе проходят памятные мероприятия, посвящённые 31-й годовщине со дня гибели бойцов кузбасского ОМОН

В Кузбассе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине со дня трагической гибели бойцов сводного кузбасского отряда ОМОН во время служебной командировки на Северный Кавказ.

Церемонии памяти организованы в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. В Новокузнецке на базе спецподразделения ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялся митинг с участием родственников погибших сотрудников, ветеранов, личного состава отряда, а также представителей органов власти. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник полиции Павел Кузнецов, главы Новокузнецка и Прокопьевска.

Участники почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

25 февраля 1995 года при проведении плановой операции по очистке района Алды города Грозного от незаконных вооружённых формирований погибли 22 бойца кузбасского ОМОН из Новокузнецка, Кемерова и Прокопьевска. Эта дата стала для сотрудников кузбасских спецподразделений днём памяти и скорби.

Трагические страницы в истории подразделения связаны и с современными событиями. 25 февраля 2022 года при выполнении служебных задач в зоне проведения специальной военной операции сотрудники ОМОН, следуя в составе колонны, приняли бой с превосходящими силами противника. В результате боестолкновения погибли 10 бойцов.

Память о сотрудниках, отдавших жизни при исполнении служебного долга, увековечена в памятных досках, установленных в городах Кузбасса. Профессиональному образовательному учреждению «Киселёвский педагогический колледж» присвоено имя Ильи Михалёва. В Прокопьевске уже в четвёртый раз проводится всероссийский турнир по самбо, посвящённый памяти Владимира Никитина. В Росгвардии подчёркивают, что сохранение памяти о павших товарищах остаётся важнейшей частью служебной традиции и патриотического воспитания молодёжи региона.

 

Фото: Росгвардия

