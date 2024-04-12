В Кузбассе прокурор Мариинска через суд лишил наркозависимых автолюбителей водительских удостоверений

Ранее в ходе досудебного производства по нескольким уголовным делам в отношении троих жителей Мариинска по обвинению в незаконном обороте наркотических средств была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у обвиняемых признаки синдрома зависимости, вызванного употреблением наркотиков. Также выяснилось, что обвиняемые имеют водительские удостоверения, предоставляющие им право управления различными транспортными средствами…

Рассмотрев административные исковые требования прокурора, суд установил, что прокуратурой Мариинска ранее была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В результате проведённой проверки установлено, что трое местных жителей, которые имеют водительские удостоверения различных категорий, весной 2023 года были признаны судом виновными в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За совершённые преступления им были назначены наказания в виде условных сроков лишения свободы.

Однако ещё в ходе досудебного производства по уголовным делам обвиняемым была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у них признаки синдрома зависимости, вызванного употреблением наркотических средств. В связи с этим прокурор Мариинска в интересах неопределённого круга лиц и обратился в суд с требованием прекращения действия прав выявленных наркозависимых мариинцев на управление транспортными средствами, возникших на основании выданных ранее водительских удостоверений.

При рассмотрении дел судом в отношении каждого наркозависимого водителя была назначена ещё одна, комплексная судебно-медицинская экспертиза. Но для экспертизы в медучреждение из всех административных ответчиков явился лишь один 52-летний мариинец, а двое 39-летних мужчин уклонились от явки в экспертное учреждение.

В результате проведённой экспертизы у явившегося для её проведения водителя подтвердилось заболевание, относящееся к перечню медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. А в отношении отказавшихся от проведения экспертизы суд посчитал факт наличия аналогичных заболеваний доказанным.

Таким образом, судом с очевидностью было установлено, что состояние здоровья троих мариинцев препятствует управлению транспортными средствами, поскольку создаёт реальную угрозу не только жизни и здоровью самих водителей, но и иных участников дорожного движения.

В результате суд прекратил в отношении наркозависимых кузбассовцев действие прав на управление транспортными средствами.

Вступившие в законную силу решения направлены в органы внутренних дел для внесения соответствующей информации в федеральную информационную систему Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд