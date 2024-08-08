В Кузбассе прошел VIII региональный молодежный образовательный форум «Время первых»

На протяжении четырех дней 150 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций обменивались идеями, направленными на развитие региона, овладевали искусством публичных выступлений, демонстрировали таланты в различных сферах. Тяжинский агропромышленный техникум представляли педагог дополнительного образования Дарья Александровна Бабич, студенты Кристина Лапицкая, Людмила Горбенко и Степан Потривайлов.

На базе Прокопьевского аграрного колледжа в поселке Школьный были организованы тематические площадки. В «Квартале стратегического лидерства» ребят ждал блок по студенческому самоуправлению. Участники познакомились со структурой и особенностями работы студенческого совета Первых, а также узнали, какие навыки необходимо развивать, чтобы добиться успеха в студенческом самоуправлении и собрать свою команду.

В рамках направления «Квартал творческих процессов» студенты узнали, что необходимо для раскрытия творческого потенциала в танцах, моде, вокале, а также разговорном жанре. В «Квартале медиакоммуникаций» приглашенные эксперты рассказали студентам об основах бренда, дизайна, фото- и видеосъемки. Также наставники разъяснили, как создаются посты на различных онлайн-площадках для ведения страниц образовательных организаций.

Преподаватели на программе «Квартал воспитательных практик» познакомились с новыми методами и возможностями ведения воспитательной работы. Также для участников форума подготовили концертную программу, фестиваль семейных традиций, дискотеки.

Организатором форума выступило региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке регионального правительства, минобразования и министерства науки Кузбасса, Агентства развития общественных проектов и инициатив Кузбасса и Прокопьевского аграрного колледжа.

Форум состоялся в рамках Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, а также в рамках Года молодежи и студентов в Кузбассе, поддержанного врио губернатора Ильей Владимировичем Середюком.