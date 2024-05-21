В Кузбассе прошла премьера спектакля по мотивам СВО, главным героем которого стал росгвардеец

В Кемеровском областном театре драмы имени А. В. Луначарского состоялась премьера спектакля «Позывной «Кузбасс» за авторством Виталия Дорофеева и Алексея Поселенова. В основе одного из прототипов главного героя легла жизнь спецназовца Росгвардии. Именно он по произведению носит позывной «Кузбасс». Пьеса стала первой в России, поставленной по мотивам СВО участником событий.

В числе почетных гостей премьерного показа было приглашено командование региональных подразделений Росгвардии. Перед началом спектакля для зрителей была организована еще одна премьера – первая выставка картин Марии Циколиной, посвященная павшим защитникам донбасской земли. Сразу после этого Виталий Дорофеев – участник СВО познакомил зрителей с историей зарождения и реализацией своего творческого замысла.

«В пьесе «Позывной Кузбасс» главная история – это история командира штурмового отряда Захара. В основу его образа легла настоящая история офицера Росгвардии, который с честью и доблестью защищал Родину на Северном Кавказе, в Сирии и других регионах. Когда наступило 24 февраля 2022 года, он не задумываясь, несмотря на то, что был уже на пенсии, заключил контракт и ушел на фронт простым добровольцем», - рассказал один из авторов произведения Виталий Дорофеев.

После этого зрители погрузились в события освобождения одного из населённых пунктов Донбасса. Режиссёр и театральная труппа попытались воссоздать простые и героические образы недавних событий. Создатели скрупулёзно подошли к воссозданию прототипов. Особую роль в подготовке пьесы сыграли бойцы действующих спецподразделений Росгвардии, которые помогали актёрам в полном погружении в свои роли, проводя занятия по тактике и безопасному обращению с оружием.

Авторы произведения надеются, что пьесу увидит не только кузбасский зритель. В планах постановка пьесы в других регионах России, в том числе на вновь освобождённых территориях.

Фото: Росгвардия