В Кузбассе проведено очередное выездное мероприятие по оценке карантинного фитосанитарного состояния территории

27 августа 2024 года на территории Кемеровского района Кузбасса с целью оценки карантинного фитосанитарного состояния сельскохозяйственных посевов состоялось выездное мероприятие представителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Посредством визуального осмотра врио заместителя руководителя управления Марина Язькова провела карантинное фитосанитарное обследование посевов овса и кукурузы, необходимое для проверки достоверности результатов, полученных инспекторами ведомства при мониторинге в июне текущего года.

Важным итогом выезда стало подтверждение того, что карантинные для Российской Федерации и для стран-импортеров отечественного зерна виды сорняков отсутствуют на обследованной территории.

Данная работа является основой для принятия оперативных решений, направленных на развитие регионального рынка агропродукции и сохранение экспортного потенциала.

Кроме того, в этот день совместно с инспектором отдела государственного фитосанитарного надзора проведено обследование посадок картофеля. Это необходимо для определения характеристик популяций карантинных объектов, актуализации данных об очагах вредных организмов и карантинных объектов (в местах ликвидации очагов карантинных организмов). Отобранные образцы направлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы.

В дальнейшем в случае выявления карантинных вредных организмов, включенных в единый перечень ЕАЭС, будет решаться вопрос об установлении карантинной фитосанитарной зоны, и разработан план мероприятий по борьбе с карантинными объектами.