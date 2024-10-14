В Кузбассе росгвардейцы поздравили вдову погибшего командира ОМОН

В Кемерове сотрудники отряда мобильного особого назначения «Оберег» Росгвардии посетили вдову первого командира прокопьевского ОМОН капитана милиции Анатолия Филипповича Лычака. Поводом для визита стало 73-летие Тамары Ивановны Лычак, в честь которого бойцы вручили ей цветы, памятный подарок от подразделения и выразили искренние пожелания здоровья и благополучия. Росгвардейцы также предложили свою помощь в решении бытовых вопросов и поинтересовались, чем могут поддержать вдову своего героя.

Капитан милиции Анатолий Филиппович Лычак прошел службу в Советской армии с 1969 по 1971 годы, а в сентябре 1978 года был принят на службу в милицию. За годы службы он занимал различные должности: от инспектора дорнадзора до командира роты патрульно-постовой службы. 15 декабря 1993 года стал днем основания прокопьевского ОМОН, когда капитан Лычак был назначен его первым командиром.

25 февраля 1995 года при проведении плановой операции по зачистке района Алды в Грозном, капитан Лычак героически погиб в бою с бандформированиями. В тот день сводный отряд кузбасского ОМОН понес значительные потери – в бою погибло 22 бойца. За свой подвиг Указом Президента Российской Федерации Анатолий Филиппович был награжден орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия