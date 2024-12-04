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В Кузбассе росгвардейцы приняли участие в мероприятии ко Дню Неизвестного Солдата

В отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню Неизвестного Солдата. В нём приняли участие представители региональных подразделений Росгвардии, ветераны, воспитанники профильных классов войск правопорядка, участники «Движение Первых» и Юнармии.

В рамках события, приуроченного к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, представители Росгвардии совместно с воспитанниками профильных классов передали в музей землю с мест боевого пути Героя Советского Союза и выпускника Кемеровского пехотного училища Александра Дмитриевича Епанчина. Имя героя носит поисковый отряд школы №74.

Знаковым моментом стало посвящение пятиклассников в «Движение Первых». Ребята произнесли торжественную клятву, приняли присягу и получили значки отличия, символизирующие их готовность сохранить память о подвигах предков и приобщиться к патриотическим традициям.

Мероприятие подчёркивает важность совместной работы силовых структур, общественных движений и образовательных учреждений в воспитании молодёжи и сохранении исторической памяти.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
04/12/2024
Общество
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