В Кузбассе росгвардейцы спасли мать и дочь из горящего дома

Сегодня в Белове благодаря бдительности экипажа вневедомственной охраны Росгвардии из горящего частного дома были своевременно эвакуированы жильцы.

В ночное время на маршруте патрулирования наряд Росгвардии в составе младшего сержанта Станислава Цыганкова и старшего сержанта Артема Молоткова обратили внимание на сильный дым в частном секторе. Приблизившись к месту происшествия, стражи правопорядка обнаружили открытое горение крыши одноэтажного деревянного жилого дома на улице Дружбы. Росгвардейцы вызвали на адрес сотрудников МЧС России и приступили к обследованию жилища, не дожидаясь прибытия пожарной бригады. В жилой части дома росгвардейцы обнаружили спящих жильцов, которые были эвакуированы на улицу.

Спасенными оказались 78-летняя хозяйка жилища и ее 56-летняя дочь. Пожилой гражданке потребовалась медицинская помощь. Оперативно прибывшие на место пожарные ликвидировали очаг возгорания. Убедившись в безопасности местных жительниц росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия