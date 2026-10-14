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В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение хозяйствующему субъекту за преждевременное гашение эВСД

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора держит на особом контроле работу с электронными ветеринарными сопроводительными документами (эВСД) в каждом из подведомственных регионов. Так, в фокусе внимания надзорного ведомства — деятельность как уполномоченных лиц государственной ветеринарной службы Кемеровской области — Кузбасса, так и специалистов хозяйствующих субъектов, ответственных за оформление эВСД в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС».
Одним из выявляемых нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации является преждевременное «гашение» ВСД в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий», то есть до фактической доставки на предприятие партии подконтрольного товара. Подобные факты говорят о том, что предприятие не осуществляет приемку продукции по ветеринарной сопроводительной документации и не контролирует качество поставляемых пищевых товаров.
Так, 7 октября 2026 года в результате анализа сведений, размещенных в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий», инспектором установлено, что уполномоченное лицо предпринимателя из сферы розничной торговли 21 сентября погасило ВСД о доставке партии продукции из города Кемерово  в город Новокузнецк  за аномально короткий промежуток времени (8 мин).
7 октября Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение в адрес индивидуального предпринимателя о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.
Кроме того, нарушителю рекомендовано в дальнейшей работе осуществлять процедуру «гашения» транспортных ветеринарных сопроводительных документов по факту доставки и (или) приемки подконтрольной продукции в месте назначения, а также подробно ознакомиться с правилами оформления ветеринарных сопроводительных документов в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий».

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2026
Общество
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