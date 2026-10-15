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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 600 т рапса

7 октября 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2025 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 600 т рапса, предназначенного на пищевые цели, выявлено, что протоколы испытаний содержат результаты исследований на остаточные количества 2 действующих веществ. Однако в разделе «Применение ПАТ» ФГИС «Сатурн» отсутствуют сведения о применении пестицидов в 2025 году со стороны сельхозтоваропроизводителя. Согласно приложению 6 ТР ТС 015/2011, для рапса и масличных культур установлен перечень из более чем 148 наименований действующих веществ пестицидов, на которые необходимо проверять продукцию. Фактически проведены исследования лишь по ограниченному числу веществ. Это делает невозможным подтверждение достоверности и полноты сведений о применённых препаратах, как того требует приложение 6 ТР ТС 015/2011.

Таким образом, партия рапса не прошла подтверждение соответствия требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Юргинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной, а нарушителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее: — изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; — при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией.

Общество
kuzbassnews.ru
15/10/2026
Общество
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