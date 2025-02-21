В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на экспортную партию рапса

14 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на отгружаемую на экспорт партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 190 т рапса, предназначенного на пищевые цели, предприятие не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Эсток, ВДГ; Этамет, ВДГ; Галион, ВР — этаметсульфурон-метил и клопиралид, используемых при его выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Кроме того, ведомством установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе, а именно: в поле «Сведения о продукции» для партии продукции (рапс) не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующий партию продукции (в том числе ее размер); в поле «Декларация о соответствии принята на основании» протокол испытаний с указанным в нем уникальным номером записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц внесен с данными об испытательной лаборатории без указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

Также, не было заполнено поле «дополнительная информация», тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению, а оптически считываемый матричный код (QR-код) размещен не в установленном месте.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Томского района Томской области.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 17 февраля 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».