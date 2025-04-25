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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на овес в связи с нарушениями при оформлении

21 апреля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с выявлением в обращении декларации о соответствии, оформленной с внесением неточных сведений о документах.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании партии овса объемом 1 000 т, поставляемой на пищевые цели, сельхозтоваропроизводитель неверно указал информацию о протоколах испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии. Таким образом, установлен факт её несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Декларация о соответствии, заявителем которой является сельхозтоваропроизводитель из Прокопьевского района Кемеровской области — Кузбасса, была признана недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» и соблюдать их требования при оформлении декларации о соответствии.

 

Общество
kuzbassnews.ru
25/04/2025
Общество

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