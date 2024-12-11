В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при оформлении

28 ноября 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию рапса урожая текущего года, зарегистрированную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании партии рапса объемом 813 т, поставляемой на пищевые цели, предприятие не обеспечило проведение исследования на остаточное количество действующего вещества пестицида Этамастер, ВДГ-этаметсульфурон-метил, то есть процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере. При этом масса партии задекларированного рапса указана производителем в объеме, превышающем на 600 т массу, полученную в весе после доработки. Кроме того, в декларации о соответствии на бумажном носителе отсутствует информация о наименовании объекта декларирования, о партии и ее размере.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель, осуществляющий деятельность в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 3 декабря 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна; проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем количество сформированной партии зерна; соблюдать при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».