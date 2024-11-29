В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на ячмень в связи с нарушениями при оформлении

21 ноября 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию ячменя урожая текущего года, зарегистрированную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании партии ячменя объемом 100 т, поставляемой на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследования на остаточное количество действующего вещества пестицида Примадонна, СЭ: флорасулам, то есть процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере. При этом масса партии задекларированного зерна указана производителем в объеме, превышающем на 10 т массу зерна, полученного в весе после доработки. Также, при оформлении декларации о соответствии внесена информация, которая не указывается в разделе декларации о соответствии, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, отсутствует информация о годе урожая зерна, о партии и ее размере; не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующий партию продукции (в том числе ее размер) и сведения об условиях и сроках годности.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель, осуществляющий деятельность в Кемеровском районе Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 26 ноября 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна; проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем количество сформированной партии зерна; соблюдать при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».