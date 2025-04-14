В Кузбассе Россельхознадзор продолжает активную профилактическую работу в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

При реализации полномочий специалисты Россельхознадзора продолжают уделять большое внимание поддержанию открытого диалога. В том числе, посредством профилактических визитов – обязательных, а также согласованных с хозяйствующими субъектами или инициированных ими.

Например, в Кемеровской области — Кузбассе с начала 2025 года проведено 25 таких мероприятий в соответствии со статьями 51 и 52 Федерального закона от 31.07.202 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Одними из них в марте 2025 года стали профилактические визиты специалиста Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя Арутюняна А.А.., осуществляющего деятельность на территории Юргинского муниципального округа, индивидуального предпринимателя Зинченко В.Д., осуществляющего деятельность на территории Беловского муниципального округа, индивидуального предпринимателя Гагина А.П., осуществляющего деятельность на территории Топкинского муниципального округа, индивидуального предпринимателя Паршукова А.Н., осуществляющего деятельность на территории Прокопьевского муниципального округа, а также ООО «Юргинский» и ООО «Юргинский Аграрий» из г. Юрга, ООО «Спутник» (с. Мальцево), ООО «Луч» из Прокопьевского муниципального округа и ООО «Авангард» из Юргинского района.

Представитель ведомства разъяснил хозяйствующим субъектам следующие важные аспекты:

— обязательные требования, предъявляемые к деятельности, о соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска;

— изменения законодательства в области применения пестицидов и агрохимикатов;

– архитектуру применения Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов – ФГИС «Сатурн» — на территории Российской Федерации (создание планов применения, прием и списание пестицидов и агрохимикатов, сроки внесения информации и регистрации площадок с указанием кадастровых номеров и площадей в информационную систему);

— ответственность за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, аграрии получили ответы на все заданные вопросы и подтвердили востребованность подобной профилактической работы в дальнейшем.