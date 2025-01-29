В Кузбассе Россельхознадзором принято первое в текущем году положительное решение в рамках лицензирования фармдеятельности в сфере обращения ветпрепаратов
Заявка о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения поступила в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора от индивидуального предпринимателя в конце декабря 2024 года через функционал ЕПГУ.
Для ее рассмотрения государственный инспектор ведомства провел оценку с применением мобильного приложения «Инспектор», позволяющем в режиме реального времени провести фото и видеофиксацию.
В ходе оценки соответствия установлено, что помещения, технические средства, оборудование, которые предполагается использовать в рамках лицензируемого вида деятельности, соответствуют требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
В этой связи 9 января 2025 года ведомством принято положительное решение о предоставлении лицензии индивидуальному предпринимателю Шевцовой Диане Сергеевне. Таким образом, реестр лицензий Россельхознадзора пополнился соответствующей записью и в настоящее время состоит из 71 кемеровского лицензиата.
Стоит отметить, что на государственную услугу по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзором получен сертификат соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности.
Применение мобильного приложения «Инспектор» автоматизирует выполнение ведомственных функций, обеспечивая клиентоцентричный и оперативный подход при оформлении документации для участников бизнеса. Актуализация реестра лицензий Россельхознадзора проводится на постоянной основе.