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В Кузбассе Россельхознадзором принято первое в текущем году положительное решение в рамках лицензирования фармдеятельности в сфере обращения ветпрепаратов

Заявка о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения поступила в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора от индивидуального предпринимателя в конце декабря 2024 года через функционал ЕПГУ.

Для ее рассмотрения государственный инспектор ведомства провел оценку с применением мобильного приложения «Инспектор», позволяющем в режиме реального времени провести фото и видеофиксацию.

В ходе оценки соответствия установлено, что помещения, технические средства, оборудование, которые предполагается использовать в рамках лицензируемого вида деятельности, соответствуют требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В этой связи 9 января 2025 года ведомством принято положительное решение о предоставлении лицензии индивидуальному предпринимателю Шевцовой Диане Сергеевне. Таким образом, реестр лицензий Россельхознадзора пополнился соответствующей записью и в настоящее время состоит из 71 кемеровского лицензиата.

Стоит отметить, что на государственную услугу по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзором получен сертификат соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности.

Применение мобильного приложения «Инспектор» автоматизирует выполнение ведомственных функций, обеспечивая клиентоцентричный и оперативный подход при оформлении документации для участников бизнеса. Актуализация реестра лицензий Россельхознадзора проводится на постоянной основе.

Общество
kuzbassnews.ru
29/01/2025
Общество
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