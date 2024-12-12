В Кузбассе с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведен профилактический визит в отношении сельхозтоваропроизводителя

5 декабря 2024 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью приложения «Мобильный инспектор» в отношении АО «Ударник полей», осуществляющего производство и реализацию зерна в Промышленном муниципальном округе Кемеровской области.

По видео-конференц-связи директор акционерного общества проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности предприятия, а также об интенсивности проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Ему подробно разъяснены критерии, по которым объекты федерального государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки классифицируются по уровню риска, а также основания, из-за которых возможно снижение категории риска.

Также в ходе мероприятия даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Всего с начала 2024 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кузбасса проведено 128 профилактических визитов в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, каждое из которых завершилось оформлением соответствующего акта.

При этом специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущество работы через приложение «Мобильный инспектор» в его удобстве для всех участников мероприятия. Такой формат позволяет дистанционно провести профилактический визит, оперативно устранять условия, причины и факторы, способствующие нарушениям, сокращает затраченное время для всех взаимодействующих сторон.