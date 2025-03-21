В Кузбассе с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведен профилактический визит в отношении сельхозтоваропроизводителя

19 марта 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью приложения «Мобильный инспектор» в отношении кузбасского предприятия — ООО «Беловский элеватор», осуществляющего производство и реализацию зерна.

Посредством видео-конференц-связи директор был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности, а также об интенсивности проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Ему подробно разъяснены критерии, по которым объекты федерального государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки классифицируются по уровню риска, а также основания, из-за которых возможно снижение категории риска.

Также в ходе мероприятия даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущество работы через приложение «Мобильный инспектор» в его удобстве для всех участников мероприятия. Такой формат позволяет дистанционно провести профилактический визит, оперативно принять меры по устранению условий, причин и факторов, способствующих совершению нарушений, сокращает затраченное время для всех взаимодействующих сторон.