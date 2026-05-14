В Кузбассе с участием Россельхознадзора обсудили мероприятия направленные на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения

14 мая 2026 года состоялось заседание штаба по повышению эффективности осуществления муниципального земельного контроля на территории Кемеровской области — Кузбасса. Мероприятие было посвящено принятию мер, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения.

Заседание проведено в формате видеоконференцсвязи с участием представителей Министерства сельского хозяйства Кузбасса, Комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) и органов местного самоуправления. В работе штаба приняла участие Надежда Камынина — заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.



В ходе заседания Надежда Камынина отметила, что риски возгораний на землях сельскохозяйственного назначения представляют прямую угрозу безопасности населённых пунктов, лесных массивов и объектов инфраструктуры региона. Согласно статистическим данным, значительная часть природных пожаров возникает вследствие перехода огня с сельскохозяйственных земель.

К основным причинам возникновения возгораний отнесены выжигание сухой травы и стерни, неосторожное обращение с огнём в полевых условиях, нарушение правил эксплуатации сельскохозяйственной техники, а также несвоевременная очистка территорий от горючих материалов.

Одной из первоочередных задач является реализация комплекса превентивных мер, направленных на предотвращение возгораний, обеспечение соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности и оперативное реагирование на выявленные нарушения. При этом особое значение приобретает вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот — это позволяет предупредить случаи поджогов сухой растительности и минимизировать риск возникновения чрезвычайных ситуаций с невосполнимыми последствиями.

Надежда Камынина акцентировала внимание на том, что нарушения требований пожарной безопасности на сельхозземлях являются противоправными деяниями, влекущими административную ответственность в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности». Кроме того, такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, наносят ущерб животному и растительному миру и приводят к существенным экономическим потерям для региона.



В завершение участники обозначили план работы на предстоящий период по выполнению всего комплекса мероприятий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса области.