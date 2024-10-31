В Кузбассе состоялся II региональный конкурс мужской казачьей культуры «Удаль казачья»

В центре казачьей культуры «Хуторок» Попереченского сельского дома культуры Юргинского округа собрались 36 творческих коллективов, семейных дуэтов, учащиеся казачьих классов, отдельные казаки и исполнители воинской казачьей песни.

От Тяжинского округа выступили учащиеся отделения народного пения детской школы искусств № 31 – ансамбль «Молодцы» и Александр Лиферов, получившие дипломы лауреатов. Участников подготовили преподаватель Ольга Владимировна Стифорова и концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин.

Чебулинский округ представлял вокальный ансамбль «Чертополох» (руководитель Татьяна Валерьевна Михайлова) с конкурсной программой, в которой прозвучали песни, наигрыши на гармони и казачьи байки от Юрия Михайловича Михайлова.

Участникам конкурса организаторы подарили книги с песенным репертуаром сибирских казаков.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31