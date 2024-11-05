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В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок время всероссийских хоккейных матчей

В городах Кемеровской области прошли несколько матчей молодежной и студенческой лиг сезона 2024-2025. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были привлечены к охране общественного порядка на территории хоккейных матчей. За ходом игр следили более тысячи кузбассовцев.

В Новокузнецке росгвардейцы обеспечили контроль в досмотровых зонах на «Арене кузнецких металлургов», где прошел матч молодежной хоккейной лиги между местной командой «Кузнецкие медведи» и гостями из Магнитогорска «Стальные лисы». Стражи правопорядка не допустили проноса запрещенных предметов, а также обеспечили безопасность зрителей на трибунах.

Кроме того, маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны были приближены к месту проведения хоккейного турнира в Прокопьевске. В спортивной школе прошел первый матч Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги между местным «Шахтер» и красноярским «СФУ». Росгвардейцы обеспечили безопасность всех присутствующих зрителей и молодых спортсменов.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Нарушений и происшествий не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
05/11/2024
Спорт
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