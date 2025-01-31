В Кузбассе сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России провели профилактические беседы с учениками и педагогами Кемеровских школ, направленные на предотвращение травмирования детей и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта. Стражи порядка продемонстрировали детям обучающие видеоматериалы и рассказали о важности соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Разъяснили уголовную и административную ответственность за действия, угрожающие безопасности железнодорожного транспорта, а также предупредили об опасности вовлечения несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, в том числе через Интернет. В завершении встречи транспортные полицейские вручили школьникам памятки на тему профилактики травматизма. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России