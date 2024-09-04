Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе специалисты Россельхознадзора предостерегли нарушителей регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, выявленных при мониторинге ФГИС «Сатурн»

В августе 2024 года специалисты Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами провели мониторинг сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции Кемеровской области — Кузбасса.

В результате у восьми хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ижморского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Тяжинского, Беловского, Крапивинского муниципальных районов, установлено нарушение регламентов применения пестицидов. При обработке посевов рапса, пшеницы, гороха и посадок картофеля использовались пестициды, не разрешенные к применению на данных сельскохозяйственных культурах регламентами их применения, определенными в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

Таким образом, аграрии допустили нарушение требований части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующим субъектам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Наряду с этим, специалисты ведомства отмечают отсутствие жалоб, связанных с гибелью пчел на территории вышеперечисленных муниципальных районов Кузбасса. Данный факт связан со своевременным доведением до пчеловодов информации о проведении работ по применению пестицидов и агрохимикатов в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 30.12.2020 №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Общество
kuzbassnews.ru
04/09/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus