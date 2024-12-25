В Кузбассе специалисты Россельхознадзора продолжают активную профилактическую работу в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

При реализации полномочий специалисты Россельхознадзора продолжают уделять большое внимание поддержанию открытого диалога. В том числе, посредством профилактических визитов – обязательных, а также согласованных с хозяйствующими субъектами или инициированных ими.

Например, в Кемеровской области — Кузбассе с начала 2024 года проведено 93 таких мероприятия в соответствии со статьями 51 и 52 Федерального закона от 31.07.202 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Одними из них в декабре 2024 года стали обязательные профилактические визиты специалиста Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя Баранова А.Ю., осуществляющего деятельность на территории Юргинского муниципального округа, индивидуального предпринимателя Неживилова А.Н., осуществляющего деятельность на территории Прокопьевского муниципального округа, а также ООО «НМ» (г. Нокузнецк), ООО «КДВ Ленинск-Кузнецк» (г. Ленинск-Кузнецк), АО «Ваганово» (Промышленновский муниципальный округ).

Представитель ведомства разъяснил хозяйствующим субъектам следующие важные аспекты:

— обязательные требования, предъявляемые к его деятельности, о соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска;

— изменения законодательства в области применения пестицидов и агрохимикатов;

– архитектура применения Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов – ФГИС «Сатурн» — на территории Российской Федерации (создание планов применения, прием и списание пестицидов и агрохимикатов, сроки внесения информации и регистрации площадок с указанием кадастровых номеров и площадей в информационную систему);

— ответственность за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, предприниматели получили ответы на все заданные вопросы и подтвердили востребованность подобной профилактической работы в дальнейшем.