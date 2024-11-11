В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили карантинных вредителей при обследовании хранящегося лесоматериала

Признаки поражения и заселения подкарантинной продукции вредными организмами были выявлены инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в сентябре 2024 года в ходе проведения выездного обследования места складирования лесоматериалов на территории Кемеровской области – Кузбасса.

В отобранных образцах пиломатериала хвойных пород обнаружены вредители леса рода Monochamus со следами жизнедеятельности в виде буровой муки, а также следы присутствия уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus) в виде смоляных потеков, мелких вылетных отверстий жуков, характерных для данного карантинного объекта. Проведенные на базе Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследования образцов подтвердили заражение большим черным еловым усачом и уссурийским полиграфом лесоматериала в объеме 200 куб. м.

В целях оперативного реагирования ведомство согласовало с органом прокуратуры внеплановую документарную проверку в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего совместное хранение пораженного карантинными вредителями лесоматериала с лесоматериалом, свободным от карантинных объектов. Таким образом, его бездействие потенциально влекло угрозу возникновения очага карантинного вредителя и причинения вреда объектам растительного мира.

7 октября 2024 года за нарушение требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, предпринимателю выдано предписание о необходимости принятия фитосанитарных мер, предусмотренных п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», в срок до 1 ноября.

В настоящее время в отношении подкарантинной продукции проведена процедура пересортировки, а зараженная её часть уничтожена путём сжигания.