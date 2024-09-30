В Кузбассе спецназ Росгвардии принял участие в патриотической военно-спортивной игре «Юный защитник»

На футбольном поле Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове при поддержке Росгвардии прошла ежегодная областная патриотическая военно-спортивная игра «Юный защитник» памяти Н.И. Масалова. В соревнованиях приняли участие более 170 юнармейцев из 26 муниципалитетов региона.

Участникам предстояло пройти несколько сложных этапов: «Шины», «Штурм», «Маятник», «Тоннель», «Траншея», «Бревно» и «Паутина». Военнослужащие спецназа Росгвардии приняли активное участие в организации мероприятия, выступив судьями на отдельных этапах, обеспечивая профессиональное судейство и поддержку участников. Так, росгвардейцы находились на рубеже по неполной разборке-сборке автомата Калашникова и этапе «Траншея».

Кроме того, спецназовцы организовали выставку стрелкового вооружения и спецсредств, включая современные FPV-дроны, которые применяются в боевых операциях. Центральным экспонатом выставки стал бронеавтомобиль «Тигр», который вызвал большой интерес у юнармейцев и гостей мероприятия.

«Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, чтобы воспитывать у детей чувство патриотизма. Кроме того, многие подростки уже сейчас расспрашивают про нашу службу, интересуются как попасть к нам в отряд. Это не может не радовать», - поделился впечатлениями военнослужащий отряда специального назначения с позывным «Береза».

По итогам соревнований первое место заняла команда «Защитники Отечества» из Калтана, второе место — команда «СТАРТ» Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, а третье место досталось команде «Доброволец» кемеровской школы №85.

Слова напутствия участникам игры произнёс кавалер Ордена Мужества и участник специальной военной операции Антон Чувашов, подчеркнув важность патриотического воспитания и военной подготовки молодежи.

Фото: Росгвардия