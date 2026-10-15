В Кузбассе судом к ответственности привлечена администрация за неисполнение предписания Россельхознадзора

7 октября 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило решение мирового судьи судебного участка № 2 Юргинского городского судебного района Кемеровской области о привлечении к административной ответственности Администрации Юргинского муниципального округа за неисполнение предписания.

Ранее, в сентябре 2025 года, Россельхознадзором при проведении контрольных (надзорных) мероприятий было установлено, что принадлежащий муниципалитету земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 7,4 тыс. кв.м, расположенный в границах Новоромановского сельского поселения, захламлен отходами производства и потребления (твердые бытовые отходы, автошины, строительный мусор, растительный мусор и др.).

Администрации было выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 24 июня 2026 года.

20 августа 2026 года Службой установлено, что предписание не исполнено, нарушения не устранены. Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в суд. 29 сентября 2026 года мировым судом назначен штраф.