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В Кузбассе транспортные полицейские пресекли мелкое хулиганство в пассажирском поезде

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк - Санкт-Петербург требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили, что 56-летний житель города Новосибирска в пути следования поезда распивал алкогольные напитки, вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров. На замечания и требования работников поездной бригады и окружающих прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. В связи с этим представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде. Транспортные полицейские задержали нарушителя общественного порядка и доставили в дежурную часть. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 20.1 и частью 1 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство и Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах).

 Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
05/12/2024
Происшествия
Белово
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