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В Кузбассе транспортные полицейские провели среди школьников конкурс рисунков

Инспекторский состав отделения по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на станции Прокопьевск линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово провели конкурс рисунков «Полицейский глазами детей» для учащихся Прокопьевской общеобразовательной школы-интерната №32.

В своих работах школьники отобразили различные направления оперативно-служебной деятельности транспортной полиции, во всех ситуациях стражи порядка представлены настоящими профессионалами своего дела.

Также в ходе встречи детям напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге. Ребята узнали как нужно вести себя на переезде и к каким последствиям может привести нахождение на путях в неустановленном месте.

По и тогам мероприятия победители конкурса были награждены грамотами и сладкими подарками.

 

Фото: ЛО МВД на станции Белово

Культура
Образование
Белово
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
13/03/2024
Культура
Образование
Белово
Прокопьевск
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