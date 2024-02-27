В Кузбассе вспоминают погибших омоновцев

В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске прошли мероприятия, посвященные памяти сотрудников отрядов мобильных особого назначения, погибших при исполнении служебного долга.

В южной столице Кузбасса на базе ОМОН «Рубеж» открыл памятную церемонию начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель. Он отметил, что сотрудники кузбасских отрядов ОМОН всегда проявляли отвагу и личное мужество, что позволяло им выполнять самые сложные задачи.

Память павших также почтили ветераны ведомства, родственники погибших спецназовцев и священнослужители. Почетными гостями стали представители администрации Новокузнецка и Прокопьевска. Они также выразили соболезнования родным и близким погибших правоохранителей, отметив их вклад в обеспечение безопасности региона и страны в целом.

«Наша главная задача сегодня - сохранить память о наших сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, и передать эту память следующим поколениям», – добавил заместитель начальника управления по военно-политической работе региональных подразделений Росгвардии полковник Сергей Бервинов.

По завершении церемонии присутствующие возложили цветы к памятнику павшим бойцам, установленному на базе новокузнецкого ОМОН, и почтили погибших минутой молчания.

25 февраля исполнилось 29 лет с момента гибели бойцов сводного отряда ОМОН из Кузбасса, который находился в служебной командировке на Северном Кавказе. Теперь эта дата считается у кузбасских омоновцев днем памяти и скорби. В этот день бойцы и ветераны поминают всех своих боевых товарищей, погибших в различных вооруженных конфликтах, возлагают цветы к мемориалам, встречаются с родными и близкими павших бойцов. Памятные мероприятия проходят в Кемерове, Новокузнецке, а также Прокопьевске, где до объединения с новокузнецким отрядом дислоцировался прокопьевский ОМОН.

Фото: Росгвардия