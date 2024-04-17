В Кузбассе выявлено недостоверное декларирование зерна овса

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна должностным лицом отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу установлено, что юридическим лицом допущены нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна при проведении декларирования овса урожая 2023 года.

Сельхозтоваропроизводитель, осуществляющий деятельность на территории Чебулинского района Кемеровской области — Кузбасса, при урожае 1573,9 тонн задекларировал 2 000,0 тонн овса, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции. Так же, не были проведены исследования по определению остаточного количества пестицида Гербитокс, ВРК (действующее вещество: МЦПА (диметиламинная+калиевая+натриевая соли)) используемого при выращивании овса.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено при проведении процедуры подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия зерна, соблюдать обязательные требования, предусмотренные ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Декларация о соответствии признана Управлением недействительной и ее действие прекращено.