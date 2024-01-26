В Кузбассе юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований

В январе 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в рамках контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами было проведено контрольно надзорное мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом — наблюдение за соблюдением в отношении ООО «Агро».

Общество осуществляет производство сельскохозяйственной продукции с применением пестицидов. В 2023 году при выращивании гороха, семян льна и семян рапса обществом был применен пестицид Альфастим, применение которого не предусмотрено регламентом применения на данных культурах, определенном в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Данный факт является нарушением Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Юридическому лицу Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.