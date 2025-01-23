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В Кузбассе завершился чемпионат по шахматам среди подразделений войск правопорядка

В областном центре состоялся Чемпионат кузбасской Росгвардии по шахматам, собравший около 20 гроссмейстеров из разных подразделений силового ведомства.

Для выявления лучших спортсменов в городской школе шахмат собрались сотрудники всех подразделений войск правопорядка, среди которых сотрудники спецназа и вневедомственной охраны. Соревнования проходили по круговой системе.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете третье и второе место заняли сотрудники СОБР. Сборная вневедомственной охраны Росгвардии заняла победное первое место.

Победители будут представлять территориальное управление на турнире по шахматам Сибирского округа.

 

Фото: Росгвардия

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23/01/2025
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