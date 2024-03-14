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В Кузбассе завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы» - 2024

В ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурсантам вручили 220 золотых, 220 серебряных и 224 бронзовых медалей. Чемпионат проходил с 26 февраля по 6 марта в городах Анжеро-Судженск, Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Тайга, Ленинске-Кузнецкий, Белово, Киселевск, Прокопьевск. На 28 площадках по 155 компетенциям свои навыки показали 1126 конкурсантов. Профессионализм ребят оценивали 1388 экспертов.
Успешно выступили представители Тяжинского агропромышленного техникума. Студент группы 267 Захар Сыров занял второе место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (эксперт - наставник Роман Александрович Ситников). Студент группы 268 Никита Гинтеров занял третье место по компетенции «Сварочные технологии» (эксперт - наставник Артем Геннадьевич Ахмадиев).
Чемпионат проводился в рамках федерального проекта «Профессионалитет», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и приурочен к Году молодежи и студентов в Кузбассе, который объявлен губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым.

Образование
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Прокопьевск
Тайга
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
14/03/2024
Образование
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Прокопьевск
Тайга
Тяжин
Юрга
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