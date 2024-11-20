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В Ленинск-Кузнецком районе местный житель осужден за применение насилия к представителю власти

Ленинск-Кузнецкий районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В суде установлено, что сотрудник полиции выехал по заявлению о краже в один из населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В соответствии с полномочиями, определенными законодательством, он производил осмотр территории жилого дома одного из местных жителей. 

Действия сотрудника полиции вызвали агрессию со стороны мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил с представителем власти в борьбу и применил к нему насилие, а также угрожал жизни и здоровью стража порядка, держа при этом топор в руках. 

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал полностью.

Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Фото: пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
20/11/2024
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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