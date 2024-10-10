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В Ленинске-Кузнецком суд вынес обвинительный приговор, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей, в отношении мужчины, который более 10 лет находился в розыске

Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области на основании вердикта коллегии присяжных заседателей постановил обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Коллегией присяжных заседателей установлено, что в октябре 2005 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый совместно с другими лицами с целью хищения денежных средств совершил нападение на 16-летнего юношу. Нанес ему множественные удары в область головы и туловища. От полученной тяжелой открытой черепно-мозговой травмы подросток скончался в медицинском учреждении.

Подсудимый скрылся от суда, в связи с чем в апреле 2009 года был объявлен в федеральный розыск. В декабре 2010 года в отношении него заочно вынесен обвинительный приговор, он признан виновным в совершении указанных преступлений. В декабре 2022 года разыскиваемый был задержан и помещен в СИЗО.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого Кассационного суда общей юрисдикции заочный приговор был отменен по жалобе адвоката обвиняемого, дело направлено на новое рассмотрение.

Мужчина вину в содеянном не признал. Однако государственным обвинителем суду и присяжным заседателям представлены неоспоримые доказательства его причастности к совершенным преступления.

Коллегией вынесено единогласное решение о виновности подсудимого.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении подельников осужденного судом ранее вынесены обвинительные приговоры.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
10/10/2024
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