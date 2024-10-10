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В Ленинске-Кузнецком вынесен обвинительный приговор в отношении рецидивиста за совершение магазинных краж

Мировой судья Ленинск-Кузнецкого городского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что 43-летний мужчина, находясь в торговом зале магазина, похитил продукты, которые спрятал под одежду, и вышел из него, минуя кассовую зону, оставаясь незамеченным. Его противоправные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в помещении магазина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, виновное в совершении преступлений, им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные деяния местный житель.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

 

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
10/10/2024
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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