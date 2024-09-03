В Ленинском районе Кемерова по требованию прокурора восстановлено санитарное состояние дворовой территории двух многоэтажек

Прокуратурой Ленинского района города Кемерово в ходе мониторинга новостной ленты в сети Интернет выявлена публикация о длительном (свыше года) непринятии управляющими компаниями мер по вывозу бытовых и строительных отходов, складированных вблизи контейнерной площадки на дворовой территории многоквартирных домов №№ 52 и 52а по пр. Октябрьскому. Причиной бездействия ответственных служб явилось недостижение соглашения относительно порядка совместного использования данной площадки жильцами сразу двух многоквартирных домов.

По результатам прокурорского вмешательства совместными усилиями организаций, обслуживающих оба дома, в течение суток после публикации все отходы вывезены, контейнерная площадка очищена. С целью недопущения подобных фактов в дальнейшем управляющими компаниями разработан график попеременного обслуживания площадки.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области