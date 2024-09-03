Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ленинском районе Кемерова по требованию прокурора восстановлено санитарное состояние дворовой территории двух многоэтажек

Прокуратурой Ленинского района города Кемерово в ходе мониторинга новостной ленты в сети Интернет выявлена публикация о длительном (свыше года) непринятии управляющими компаниями мер по вывозу бытовых и строительных отходов, складированных вблизи контейнерной площадки на дворовой территории многоквартирных домов №№ 52 и 52а по пр. Октябрьскому. Причиной бездействия ответственных служб явилось недостижение соглашения относительно порядка совместного использования данной площадки жильцами сразу двух многоквартирных домов.

По результатам прокурорского вмешательства совместными усилиями организаций, обслуживающих оба дома, в течение суток после публикации все отходы вывезены, контейнерная площадка очищена. С целью недопущения подобных фактов в дальнейшем управляющими компаниями разработан график попеременного обслуживания площадки.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/09/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus