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В Мариинске состоялся отборочный этап XXIII регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория»

В районном Доме культуры в деревне 2-я Пристань собрались более 100 участников из города Анжеро-Судженска, Мариинского, Чебулинского, Тяжинского, Ижморского, Тисульского и Яйского муниципальных округов. Прозвучали музыкальные произведения и стихотворения о Родине и Победе.
Мариинский округ представили более 20 лучших исполнителей муниципального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Наследники Победы».
В отборочном туре приняли участие коллективы Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский: эстрадная группа «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Лазутин), солистки образцовой эстрадной студии «Квинта» Лилия Герасименко, Карина Чухрова, Валерия Виноградова  (руководитель Ольга Кузнецова), эстрадный коллектив «Крылья песни» (руководитель Владимир Зырянов).
Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли ветеран войны в Афганистане, майор воздушно-десантных войск в отставке, заместитель председателя Кемеровского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Александр Волончук, заместитель директора Центра народного творчества Кузбасса, почетный работник сферы образования Российской Федерации Мария Оксем, а также музыкант, композитор, аранжировщик Олег Артемов.
Конкурсные просмотры уже прошли в городе Кемерово и в ближайшее время состоятся в Юргинском, Гурьевском и Прокопьевском муниципальных округах. Победители отборочных туров примут участие в гала-концерте, который традиционно состоится 9 мая в областном центре.

Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Гурьевск
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Прокопьевск
Тисуль
Тяжин
Юрга
Яя
kuzbassnews.ru
19/02/2024
Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Гурьевск
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Прокопьевск
Тисуль
Тяжин
Юрга
Яя
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