В Мариинском муниципальном округе Кузбасса ликвидирована несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов

Несанкционированная свалка, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в границах Мариинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, была выявлена инспекторами Россельхознадзора еще в июне 2023 года. Так, в ходе выездного обследования на предмет соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации было зафиксировано захламление на общей площади 1,2 га.

В целях оперативного реагирования Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора направило в адрес муниципального образования информационное письмо. Кроме того, соответствующие сведения были направлены в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения вопроса о понуждении правообладателя к ликвидации несанкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов и ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

В результате 8 ноября 2024 года в ходе специального межведомственного совещания представителем Россельхознадзора получены сведения, свидетельствующие о ликвидации на земельном участке, находящемся в ведении муниципалитета, захламления и приведении его в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования и введения в оборот.