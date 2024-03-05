Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке автомобиль, на котором было совершено преступление, конфискован в доход государства

Приговором Центрального районного суда г. Новокузнецка мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. При этом автомобиль Ниссан Ноут, который использовался для совершения преступления, в доход государства не был конфискован.

Из материалов уголовного дела следует, что данное транспортное средство принадлежит на праве собственности супруге осужденного, однако приобретено в период брака.

В этой связи прокурором Центрального района г. Новокузнецка на приговор принесено апелляционное представление, в обоснование которого указано, что само по себе нахождение машины в совместной собственности супругов не препятствует применению конфискации имущества, супруга не лишена возможности обратиться с требованием о выделе доли в совместном имуществе для взыскания.

Удовлетворяя представление прокурора, Кемеровский областной суд указал, что по смыслу закона конфискация автомобиля обязательная мера уголовно-правового характера и подлежит применению судом при наличии условий, если транспортное средство принадлежит обвиняемому, оно использовалось им при совершении преступления. Решением суда апелляционной инстанции Ниссан Ноут конфискован в доход государства.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/03/2024
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus