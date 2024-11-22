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В Новокузнецке благодаря вмешательству прокурора демонтирован опасный детский аттракцион

На постоянном контроле прокуратуры области находятся вопросы обеспечения безопасных условий пребывания детей в досуговых центрах, профилактики травматизма несовершеннолетних.

Проведенной прокуратурой Орджоникидзевского района г. Новокузнецка проверкой установлено, что в детской игровой комнате «Карамелька» одного из торгово-развлекательных центров Новокузнецка индивидуальный предприниматель смонтировал и эксплуатировал надувной батут, который в нарушение требований закона в гостехнадзоре не зарегистрирован, оценка его технического состояния не была проведена. Для посетителей и пользователей детского аттракциона не была размещена информация о правилах эксплуатации батута, возрастных и иных ограничениях при его использовании.

Кроме того, при оценке безопасности конструкции установлено, что аттракцион не зафиксирован на все элементы крепления, доступ к вентилятору надувного батута не ограничен, а в игровой комнате отсутствуют средства пожаротушения.

В целях пресечения незаконной эксплуатации батута и возможного травмирования детей прокурор района внес предпринимателю представление, по результатам рассмотрения которого опасный аттракцион демонтирован.

Кроме того, по инициативе прокурора решением Арбитражного суда предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) с назначением штрафа в размере 15 тыс. рублей.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/11/2024
Общество
Новокузнецк
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