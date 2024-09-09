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В Новокузнецке местный житель попытался обменять поддельное водительское удостоверение на настоящее, теперь ему грозит лишение свободы

Прокурором Заводского района г. Новокузнецка утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортным средством).

По версии органа дознания, обвиняемый предъявил в регистрационно-экзаменационный отдел ОГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецк поддельное водительское удостоверение, выданное на его имя в Республике Таджикистан, с целью замены на водительское удостоверение Российской Федерации, предоставляющее право управления транспортными средствами категории «В».

Свою вину в совершении преступления мужчина признал, ему грозит до 1 года лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Новокузнецка.

 

 

Фото:  пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
09/09/2024
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