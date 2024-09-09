В Новокузнецке местный житель попытался обменять поддельное водительское удостоверение на настоящее, теперь ему грозит лишение свободы
Прокурором Заводского района г. Новокузнецка утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортным средством).
По версии органа дознания, обвиняемый предъявил в регистрационно-экзаменационный отдел ОГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецк поддельное водительское удостоверение, выданное на его имя в Республике Таджикистан, с целью замены на водительское удостоверение Российской Федерации, предоставляющее право управления транспортными средствами категории «В».
Свою вину в совершении преступления мужчина признал, ему грозит до 1 года лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Новокузнецка.
Фото: пресс-служба прокуратуры области