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В Новокузнецке продолжают ликвидировать опасные снежные горки

В Новокузнецке продолжают ликвидировать опасные снежные горки         

Информацию об опасном склоне в Куйбышевском районе сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка обнаружили в сети интернет. В комментариях жители частного сектора подтверждали: уклон серьезный, скорость плюшки развивают большую, и водители едва успевают затормозить.  

А поток транспорта здесь серьезный: внизу улица Горноспасательная, а вверху большой частный сектор.

В итоге – опасный спуск сверху донизу засыпали песком.

Если Вы стали очевидцем подобных опасных развлечение детей вблизи проезжей части – напишите адреса в комментариях или передайте информацию в Дежурную часть ГИБДД по тел. 45-62-31.

 

 

Фото6 ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/11/2024
Общество
Новокузнецк
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