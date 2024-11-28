В Новокузнецке продолжают ликвидировать опасные снежные горки
Информацию об опасном склоне в Куйбышевском районе сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка обнаружили в сети интернет. В комментариях жители частного сектора подтверждали: уклон серьезный, скорость плюшки развивают большую, и водители едва успевают затормозить.
А поток транспорта здесь серьезный: внизу улица Горноспасательная, а вверху большой частный сектор.
В итоге – опасный спуск сверху донизу засыпали песком.
Если Вы стали очевидцем подобных опасных развлечение детей вблизи проезжей части – напишите адреса в комментариях или передайте информацию в Дежурную часть ГИБДД по тел. 45-62-31.
Фото6 ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области
28/11/2024