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В Новокузнецке прошел «РУСАЛ ФестивAL #Наука»

Три тысячи человек в минувшую субботу ощутили себя настоящими учеными. Все это благодаря ежегодному научно-просветительскому фестивалю от компании РУСАЛ.

Интерактивное научное шоу, гонки дронов, VR-очки, динамичная музыкальная зарядка, тематическая викторина… и это только малая часть локаций, с которыми познакомились гости «ФестивАL #Наука». На весь день здание Большого зала администрации города превратилось в настоящий научный центр, где дети и их родители смогли окунуться в мир современных технологий и творческих опытов.

Уже традиционный символ фестиваля и любимец детей и их родителей – бионический робопес Боксит. Он встречал гостей на интерактивной выставке, играл и фотографировался с детьми.

Для любителей «острых» ощущений организаторы фестиваля приготовили VR-очки с различными программами. Эта технология позволяет на несколько минут перенестись на море и поплавать с рыбками или оказаться на экстремальных горках. А самые любознательные в рамках фестиваля стали врачами и провели лапароскопические «операции», изучили строение тела человека. Инженерные мастер-классы, на которых проводились эксперименты с электричеством, привлекли и взрослых, и детей.

В рамках фестиваля работала фотобудка: любой гость мог почувствовать себя в роли ученого и получить на память фотографию.

РУСАЛ фестивалю уже 9 лет. Он начинался как один из проектов по развитию интереса молодежи к научно-техническому творчеству. Инициировал его тогда основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. В этом году научный фестиваль проходит в 15 городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России.

- Миссия фестиваля – дать возможность школьникам увлечься научным творчеством, узнать об удивительных свойствах металлов, повысить заинтересованность к точным наукам, -  отметил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков. - Мы надеемся, что ребята, которые приходят на научные фестивали РУСАЛа, занимаются в учреждениях дополнительного образования, созданных при поддержке алюминщиков, участвуют во всероссийских олимпиадах «13-й элемент. ALхимия будущего», станут продолжателями традиций алюминиевой отрасли нашей страны.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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kuzbassnews.ru
22/10/2024
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