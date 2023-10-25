В Новокузнецке пройдет масштабный образовательный проект для детей - РУСАЛ ФестивAL #НАУКА

Это событие состоится в воскресенье 5 ноября в здании Большого зала администрации города (ул. Кирова, 71, вход со стороны Сбербанка).

С 9.30 до 18 часов на интерактивной выставке будут работать обучающие платформы по сборке квадрокоптеров, тестированию новинок AR-технологий. Любой желающий сможет исследовать мир при помощи очков дополненной и шлемов виртуальной реальности.

Трижды за фестивальный день (в 10:30, 13:30 и в 16:30) новокузнечане всех возрастов увидят грандиозное научное шоу, позволяющее узнать о ключевых открытиях в химии и физике.

Юные гости фестиваля получат секретные QR код-приглашения, по которым смогут участвовать в закрытом интеллектуальном онлайн-шоу «Alюментарно». И узнать фишки нового сезона еще одного всероссийского образовательного проекта РУСАЛа – Олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего». Десятки талантливых участников этой программы уже получили дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в лучшие технические вузы страны, с которыми сотрудничает РУСАЛ.

Вход на РУСАЛ ФестивAL #НАУКА свободный.

Фото из открытых источников