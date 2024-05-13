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В Новокузнецке ребенку, пострадавшему от падения снега и наледи с крыши дома, возмещен моральный вред

Прокуратура Центрального района Новокузнецка на основании публикации в средствах массовой информации о падении с крыши многоквартирного дома на ребенка снежной массы и наледи провела проверку.

Установлено, что 6 марта 2024 года с крыши многоквартирного жилого дома на девочку, 2012 года рождения, произошел сход снега и наледи, в результате чего несовершеннолетней причинены ушибы мягких тканей головы.

Указанное произошло вследствие несвоевременной уборки управляющей организацией снежных масс с крыши дома.

По выявленным нарушениям генеральному директору организации внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Предприятие произвело семье выплату в размере 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного ребенку.

По постановлению прокурора района виновный работник управляющей организации привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов), ему назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
13/05/2024
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